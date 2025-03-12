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«Мы лучше посмотрим, как вы рушитесь»: Россия отказала Прибалтике в помощи после развала Европы

«Мы лучше посмотрим, как вы рушитесь»: Россия отказала Прибалтике в помощи после развала Европы

Страны Балтии надеются на помощь России после краха европейского процветания. Но РФ не будет повторять ошибки прошлого и милостиво позволит прибалтам решить проблемы самостоятельно и независимо, заявил политолог Алексей Артамонов.

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Комментарии
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авдей НА
Дурака учить только вещь тупить
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19 час.
Eduard
Россия должна вернуть свои территории,а не глупо наблюдать,кто скорее сдохнет!
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4 час.
Eduard
Прибалтика куплена русскими царями,надо вернуть ее,а так называемое&quot;кореное&quot; якобы население отправить в Сибирь БАМ строить!
Ответить
3 час.
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