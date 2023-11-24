10 советов, как обезопасить себя на случай, если кто-то завладеет вашими гаджетами

Рассказываем, о чём стоит позаботиться заранее и что делать в экстренной ситуации.1. Заведите дополнительный гаджет Если есть риск, что в месте, куда вы отправляетесь, кто‑то может завладеть вашим смартфоном и получить доступ к персональным данным, то на такой случай лучше иметь дополнительный гаджет и взять с собой только его.