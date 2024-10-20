«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Мусаева: «Если Мусаев забил после фола, он должен быть. Мешал Шумахов или нет – уже вторично»

Вчера махачкалинцы уступили армейцам со счетом 0:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ. На 56-й минуте после заброса мяча в сторону ворот махачкалинцев нападающий ЦСКА Мусаев в борьбе с двумя защитниками сначала подтолкнул пытавшегося выставить блок Идара Шумахова, а затем перехватил мяч у не сумевшего его обработать Валентина Пальцева и вышел один на один с вратарем «Динамо».