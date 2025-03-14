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Русские специалисты изучают захваченное НАТОвское вооружение для развития технологий

Русские специалисты изучают захваченное НАТОвское вооружение для развития технологий

Игорь Коротченко объяснил, как русские военные обращаются с техникой, оставленной ВСУ. Эти трофеи изучают специалисты для улучшения отечественного вооружения.

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