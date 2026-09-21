НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Алабуга Девелопмент» хезмәткәрләрен 20 миллион сум ришвәт алган өчен тоткарлаганнар

«Алабуга Девелопмент» предприятиесе хезмәткәрләрен 20 миллион сум ришвәт алган өчен тоткарлаганнар. РФ Федераль куркынычсызлык хезмәтенең ТР буенча идарәсенең матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, «РСК «Тилар» фирмасы җитәкчесе махсус икътисади зона территориясендә төзелешкә тендер алуга ярдәм иткән өчен «Алабуга Девелопмент» вазифаи затларына 20 млн сум ришвәт тапшырган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым