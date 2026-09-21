«Алабуга Девелопмент» хезмәткәрләрен 20 миллион сум ришвәт алган өчен тоткарлаганнар

«Алабуга Девелопмент» предприятиесе хезмәткәрләрен 20 миллион сум ришвәт алган өчен тоткарлаганнар. РФ Федераль куркынычсызлык хезмәтенең ТР буенча идарәсенең матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, «РСК «Тилар» фирмасы җитәкчесе махсус икътисади зона территориясендә төзелешкә тендер алуга ярдәм иткән өчен «Алабуга Девелопмент» вазифаи затларына 20 млн сум ришвәт тапшырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым