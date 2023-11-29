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Парламентская газета

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МИД: России при подготовке к встрече глав МИД ОБСЕ строились козни

МИД: России при подготовке к встрече глав МИД ОБСЕ строились козни

Российской стороне при подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) строились козни, рассказала 29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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