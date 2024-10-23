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Группа неизвестных атаковала турецкий оборонный центр в Анкаре — гремит стрельба, убита охрана

Группа неизвестных атаковала турецкий оборонный центр в Анкаре — гремит стрельба, убита охрана

Группа неизвестных атаковала турецкий оборонный центр в Анкаре — гремит стрельба, убита охрана. В центре турецкой аэрокосмической промышленности в Анкаре прогремел взрыв у главного входа, затем его атаковали вооруженные люди, началась стрельба.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этот теракт направлен против Эрдогана, что тот поехал в Россию.... ВОТ ТВАРИ ЗАПАДНЫЕ!! Ничего мимо них не проплывет... на все кидаются!! Бешеные шакалы!!
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10 час.

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