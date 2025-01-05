В центральный аппарат будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Новгородской области

В СМИ опубликована информация, что в городе Боровичи из-за ненадлежащих дорожных условий автомобиль скорой помощи не смог своевременно доставить в больницу ребенка-инвалида, в результате чего он попал в реанимацию.
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