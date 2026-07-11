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FiNE NEWS

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Сель в Дагестане погубил около 160 голов скота в сельском поселении Кикуни

Резкое повышение уровня воды в результате сильных осадков вызвало селевой поток, который прошёл через село Кикуни в Гергебильском районе Дагестана и привёл к гибели примерно 160 голов крупного и мелкого рогатого скота.

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