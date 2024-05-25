Сальдо опубликовал кадры дуэли украинской «Бабы Яги» и дрона ВС РФ

В Херсонской области российский беспилотник вышел победителем из дуэли с украинским ударным гексакоптером, сообщил глава региона Владимир Сальдо, опубликовавший в своем Telegram-канале кадры поражения дрона ВСУ.
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