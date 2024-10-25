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Обстановка на Курской дуге! Суджа – неба не видно от дронов, линия фронта нестабильная

Обстановка на Курской дуге! Суджа – неба не видно от дронов, линия фронта нестабильная

В районе Глушково сохраняется напряженная обстановка: сражения идут вблизи села Новый Путь. По смелым заявлениям в интернете, противник отступил за государственную границу, но официальные подтверждения с мест пока отсутствуют, как и видеодоказательства.

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