Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Spiegel: Минобороны ФРГ опасается утечек других переговоров своих военных

Spiegel: Минобороны ФРГ опасается утечек других переговоров своих военных

Министерство обороны Германии встревожила возможность утечки других внутренних переговоров военнослужащих на фоне недавно опубликованного фрагмента обсуждения немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту.

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