Spiegel: Минобороны ФРГ опасается утечек других переговоров своих военных

Министерство обороны Германии встревожила возможность утечки других внутренних переговоров военнослужащих на фоне недавно опубликованного фрагмента обсуждения немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту.
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