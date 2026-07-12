Семь минут до катастрофы: Чем обернется для России фиксация линии фронта

Сталин не был кадровым разведчиком, но обмануть его было невозможно!!! А нашего главного разведчика обманывают все кому не лень .... и во внешней политике и с завозом "бесценных специалистов", которые потом взрывают, убивают, насилуют и т.д... А что сделал бы товарищ Сталин с таджикской диаспорой после "Крокуса"???в лучшем случае - депортировал бы ВСЕХ таджиков на историческую родину!

Traveller

Шурик, прежде чем что-то писАть, всё-таки следует подумать, головой желательно. Ну или прочитать уже написанное. Мост тот ходуном ходит, когда по нему медленно движутся поезда. Подъёмная часть не менялась с 50-х годов прошлого века, когда мост и был построен. По личным наблюдениям, не все клёпки там присутствовали уже более 15 лет назад. Чтобы попасть на мост, поездам приходилось взгромождаться по длиннейшей насыпи. Так что даже попадание 3-тонной бомбы однозначно привели бы к фатальным последствиям. Зап. частей к тому механизму нет и в помине. Я понимаю, что Россия наводнена предателями, взрощенными Главалкоголикам и его кодлой, иначе не объяснить огромное количество терактов и попыток на теракты. Но ведь и в Шумерии можно было бы найти пару таких желающих, которые бы спустили от Белгород-Днестровского что-нибудь забористое подводное. Ну а если таковых там нет, то за пять лет можно было бы через мамалыжников забросить туда и спецгруппу с определёнными целями. Но Вова это никогда не сделает, ему "бгацкий нарот" дороже русского.