На трассе в Югре перевернулся рейсовый автобус, три человека пострадали

На автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе автобус съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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