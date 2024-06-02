Поддерживающий ВСУ экс-студент МГУ не планирует возвращаться на Украину

Бывший студент МГУ им. Ломоносова, уроженец Одессы Сергей Гулько, который ранее был арестован за попытки собрать средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и за публикации националистического характера, уехал за границу и не планирует возвращаться на Украину.