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Олимпийский чемпион назвал бредом слухи о возвращении Капризова в КХЛ

Олимпийский чемпион назвал бредом слухи о возвращении Капризова в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что информация о возможном возвращении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилла Капризова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) является выдумкой.

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