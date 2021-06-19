Олимпийский чемпион назвал бредом слухи о возвращении Капризова в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что информация о возможном возвращении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилла Капризова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) является выдумкой.