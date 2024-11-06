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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин набрал 1+1 против «Айлендерс». У форварда «Питтсбурга» 16 очков в 14 матчах сезона

«Питтсбург», ведя 3:1 по ходу третьего периода, уступил 3:4 по буллитам в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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