В Сети удалили в два раза больше деструктивного контента

В России в 2024 году вырос объем деструктивного контента в интернете — число заблокированных или удаленных материалов с призывами к массовым беспорядкам выросло в 2,2 раза, а вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия почти 1,5 раза.
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