В Керчи чиновникам объявят выговоры из‑за ненадлежащего состояния госсимволов

И. о. главы администрации Керчи Иван Кошель в ходе инспекционного объезда выявил серьезные упущения в содержании городских символов: потрепанные флаги на перекрестках улиц Кирова — Еременко и Самойленко — Еременко, а также на горе Митридат, плюс погасший Вечный огонь.
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