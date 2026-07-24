В Керчи чиновникам объявят выговоры из‑за ненадлежащего состояния госсимволов

И. о. главы администрации Керчи Иван Кошель в ходе инспекционного объезда выявил серьезные упущения в содержании городских символов: потрепанные флаги на перекрестках улиц Кирова — Еременко и Самойленко — Еременко, а также на горе Митридат, плюс погасший Вечный огонь.