Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве: Подробности

Кампания началась 1 апреля и закончится 15 июля.Президент Владимир Путин подписал указ "О призыве в апреле-июле 2025 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву".
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