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Четвёртый этап прошел в рамках конкурса «Десантный взвод» на территории Алжирской Народной Демократической Республики

Четвёртый этап прошел в рамках конкурса «Десантный взвод» на территории Алжирской Народной Демократической Республики

Команда Российской Федерации показала наилучший результат среди всех участников. Трибуны были заполнены зрителями и болельщиками, которые даже не сомневались в победе российских десантников.

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