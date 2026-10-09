Умер бывший тренер сборной России по каратэ Омар Муртазалиев

t.me/Федерация каратэ России На 64-м году жизни скончался чемпион СССР по каратэ, заслуженный тренер России Омар Муртазалиев.
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