Забавный конфуз: официальный чат-бот Chevrolet советует покупать автомобили Ford, Toyota и BMW

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск неоднократно предупреждал об опасностях, которые несет в себе искусственный интеллект, а также о возможных катастрофах, способных постигнуть автомобильную промышленность, если активно использовать эту технологию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии