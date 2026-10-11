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Русская Семёрка

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Мать Тереза: почему незадолго до смерти над будущей святой был совершен обряд экзорцизма

5 сентября 1997 года Мать Тереза умерла в Калькутте. Весь мир оплакивал «святую из трущоб». А спустя четыре года разразилась сенсация: за несколько месяцев до смерти над ней был совершён обряд экзорцизма.

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