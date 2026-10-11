Мать Тереза: почему незадолго до смерти над будущей святой был совершен обряд экзорцизма

5 сентября 1997 года Мать Тереза умерла в Калькутте. Весь мир оплакивал «святую из трущоб». А спустя четыре года разразилась сенсация: за несколько месяцев до смерти над ней был совершён обряд экзорцизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Русская Семёрка18 подписчиков
Свежие комментарии
- РЛ Три самых лучших ...
- В Что будет, если о...
- «Рома»: почему им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым