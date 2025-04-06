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Ответ на введение США пошлин обсудят министры торговли стран ЕС

Ответ на введение США пошлин обсудят министры торговли стран ЕС

Возможные ответные меры на введение США новых импортных пошлин обсудят министры торговли ЕС. Это будет сделано "несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода", в понедельник ,7 апреля, агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

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