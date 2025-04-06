Ответ на введение США пошлин обсудят министры торговли стран ЕС

Возможные ответные меры на введение США новых импортных пошлин обсудят министры торговли ЕС. Это будет сделано "несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода", в понедельник ,7 апреля, агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.
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