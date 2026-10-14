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Как я решился на виниры: личный опыт, сомнения и результат

Как я решился на виниры: личный опыт, сомнения и результат

Все началось с того, что я перестал улыбаться на фотографиях. Нет, я не стал угрюмым социопатом — просто где-то в глубине души поселился комплекс из-за цвета эмали и легкой кривизны передних зубов.

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