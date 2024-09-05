Индия и Сингапур заключили четыре соглашения о сотрудничестве

Соглашения в области полупроводников, цифровых технологий, здравоохранения и образования подписали премьер-министры Индии и Сингапура Нарендра Моди и Лоуренс Вонг, повысив отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства, 5 сентября сообщает Hindustan Times.
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