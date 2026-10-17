Когда в новостях резолюцию Европарламента преподносят как уже принятое обязательство всего Евросоюза, стоит задать один вопрос: что именно принято? Политическая резолюция и обязательный правовой акт — не одно и то же.
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Европарламент поддержал — это конечно не значит, что ЕС сразу обязан всё исполнить, и это правда. Но и обесценивать его тоже не надо, у него реальные полномочия есть.
Армяне хоть в курсе, что стало с Украиной при такой же политике?