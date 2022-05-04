Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 сил

Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 силНебольшая калифорнийская компания Rezvani сейчас наиболее известна своими монструозными вездеходами: внедорожник Tank и трехосный пикап Hercules построены на базе серийной модели Jeep Wrangler.
Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 силНебольшая калифорнийская компания Rezvani сейчас наиболее известна своими монструозными вездеходами: внедорожник Tank и трехосный пикап Hercules построены на базе серийной модели Jeep Wrangler.
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