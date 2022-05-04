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Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 сил

Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 сил

Rezvani Beast нового поколения обещает более 1000 силНебольшая калифорнийская компания Rezvani сейчас наиболее известна своими монструозными вездеходами: внедорожник Tank и трехосный пикап Hercules построены на базе серийной модели Jeep Wrangler.

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