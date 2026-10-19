ЭТА ПРАВДА ШОКИРУЕТ ВСЕХ 28 АВГУСТА! ЧТО ОТ НАС СКРЫВАЮТ / Предсказание Татьяны Тэрссы Наступают дни, которые принесут борьбу не за деньги и территории, а за право на истинную картину происходящего.
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