Запад сознательно провоцировал Москву на военный конфликт, не веря в отступление? Повседневная жизнь российских городов действительно не чувствует войны, или это защитная реакция? Доктрина Вулфовица до сих пор определяет американскую политику сдерживания России? Дональд Трамп для Москвы является предсказуемым партнёром или источником неопределё.
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