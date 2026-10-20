Запад созна­тель­но про­во­ци­ро­вал Моск­ву на воен­ный кон­фликт, не веря в отступ­ле­ние? Повсе­днев­ная жизнь рос­сий­ских горо­дов дей­стви­тель­но не чув­ству­ет вой­ны, или это защит­ная реак­ция? Док­три­на Вул­фо­ви­ца до сих пор опре­де­ля­ет аме­ри­кан­скую поли­ти­ку сдер­жи­ва­ния Рос­сии? Дональд Трамп для Моск­вы явля­ет­ся пред­ска­зу­е­мым парт­нё­ром или источ­ни­ком неопре­де­лё.