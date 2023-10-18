Военный комиссар выступил с обращением к жителям ХМАО

Военный комиссар Югры Роман Вуколов сообщил, что на срочную службу осенью отправятся 1800 югорчан. Видеообращение военкома к гражданам округа опубликовали в сообществе «Новости Югры» в соцсети «ВКонтакте».
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