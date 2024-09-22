В Орловской области создадут штаб для решения вопросов в сфере обращения с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, возглавляющий федеральной штаб по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, заявил, что в каждом субъекте должен быть создан региональный штаб в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).