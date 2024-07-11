Как латвийская активистка оказалась за решеткой? 3 года за российский флаг

В Латвии активистка получила три года тюрьмы за флаг с надписью «Путин мой друг»Телеграм-канал «BALTNEWS» В Латвии пророссийская активистка Елена Крейле оказалась в центре внимания после того, как суд приговорил ее к трем годам тюрьмы за демонстрацию российской символики.