С этого дня начинается настоящая война. С бешенным псом не договариваются, его пристреливают

Евгений Акимов

Сомнительное утверждение. Вы же не считаете Путина лицемером который постоянно твердит, что это украинские власти не хотят договариваться, а, РФ хоть сейчас, хоть сию минуту? Да и последний ракетный обстрел украинской территории говорит, что никто в РФ не желает уничтожать преступную украинскую власть, а, только уничтожать инфраструктуру и балбесов готовых защищать Украину как государство.