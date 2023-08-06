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С этого дня начинается настоящая война. С бешенным псом не договариваются, его пристреливают

С этого дня начинается настоящая война. С бешенным псом не договариваются, его пристреливают

Юрий Кот Если ты мозахист, можешь сколько угодно пытаться уговорить бешенную собаку не кусаться, но рано или поздно тебе придётся её пристрелить.

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Комментарии
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Евгений Акимов
Сомнительное утверждение. Вы же не считаете Путина лицемером который постоянно твердит, что это украинские власти не хотят договариваться, а, РФ хоть сейчас, хоть сию минуту? Да и последний ракетный обстрел украинской территории говорит, что никто в РФ не желает уничтожать преступную украинскую власть, а, только уничтожать инфраструктуру и балбесов готовых защищать Украину как государство.
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