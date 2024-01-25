Кубок Англии. 4-й раунд. «Борнмут» против «Суонси», «Тоттенхэм» сыграет с «Ман Сити» в пятницу, «Ливерпуль» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

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В пятницу «Челси» примет «Астон Виллу», «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». В субботу «Брайтон» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэму» будет противостоять «Ньюкасл».