Ряд журналистов в США призвали к бойкоту Трампа

К общенациональному бойкоту со стороны либеральных СМИ президента США Дональда Трампа в ответ на вражду Associated Press с Белым домом призвали ряд ведущих медийных фигур США, сообщил 18 февраля сайт Breitbart News.
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