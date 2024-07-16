Мужчины на автомобиле протаранили автомобили в Красногорске и устроили драку

На прошлой неделе в одном из домов на Красногорском бульваре произошел странный инцидент. Мужчина, управлявший автомобилем, не справился с управлением и протаранил четыре припаркованные неподалеку машины.
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