"Что касается украинского языка, в Донецкой Народной Республике мы давно уже определились. У нас он был, я напомню, в 14-м году у нас Конституция появилась, и, безусловно, мы на такое чудовищное развитие событий со стороны украинского режима не рассчитывали, потому мы к языкам-то нормально относились, и он был государственным.
«Не допущу»: Пушилин исключил возможность признания укромовы вторым официальным языком в ДНР
Комментарии
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Регина Толстоброва
Сложный это вопрос. Сто раз надо подумать. они были в составе Украины все-таки. Я родилась и выросла в Белоруссии. Мы два языка изучали- русский и белорусский.
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3 д.
Наталия
К Пушилину никаких вопросов и претензий нет, а к министру Кравцову все больше , даже не вопросов, а претензий у большинства представителей преподавательского сообщества. Вопросы есть, только не к Кравцову, а к вышестоящим товарищам: кем, зачем, для достижения каких целей этот человек поставлен на один из важнейших, ключевых постов в России?
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2 д.
Александр Лагуткин
Вопросов к министерству образования всё больше и больше. Туда что, специально отбирают только либеральную плесень!? Казалось бы, - уже дальше некуда разваливать российское классическое образование. Но находят новые возможности. Сплошь пятая колонна.
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6 час.
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