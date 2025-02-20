Орловцев просят сохранять спокойствие: в одном из ТЦ зазвучат сирены

Сегодня, 20 февраля, в 10 утра в одном из торгово-развлекательных центров пройдёт пожарное учение. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, речь идёт о ТРЦ «РИО», расположенном в областной столице на улице Московское шоссе, 175.
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