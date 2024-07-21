Видимо, дела совсем плохи, раз Киев решился идти на открытый шантаж

Natalija Osminina

Запасов нефти хватит Венгрии лишь на 90 дней. Выходы простые: 1. Нефтегазовая компания Венгрии MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщила компания «Интерфаксу». 2. им будет продавать Индия, поставки нефти в которую из России растут многократно. Европа, кстати, более чем в 2 раза увеличила импорт нефтепродуктов из Индии: со 111 тысяч баррелей в день в 2022 году до 231,8 тысячи баррелей в день в 2023-м. И чья же это может быть нефть?))) А, вообще, 90 дней- это большой срок. За это время кто-нибудь да обязательно умрет: или Европа, или США, или Украина... эта вообще стала мешать жить всем. Как говорил Ходжа Насреддин, взявшийся обучать ишака эмира грамоте за кошель золота: "за 20 лет кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!»