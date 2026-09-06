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Пенсии снова вырастут. Какие выплаты проиндексируют в России в 2027 году

Пенсии снова вырастут. Какие выплаты проиндексируют в России в 2027 году

Все предусмотренные на 2027 год индексации и перерасчеты проведут автоматически В 2027 году в России запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат.

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