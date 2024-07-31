Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Natalia Kара
    Гады народ собирает по "копейке ",а эти твари все не нажрутьсяВскрылся масштаб ...
  • Игорь Максаков
    Вот они его и грохнули, только не за бабло, а за его постоянное сексуальное влечение к женщинам, мужик видный был, а ...Вскрылся масштаб ...
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    Согласна с Еленой кофисковать все и за границей тоже тварей достатьВскрылся масштаб ...

Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести

Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести

После вчерашнего удара с территории Ливана по детской площадке в Израиле, где в этот момент проходил футбольный матч между подростками, стало понятно, что эскалация конфликта между двумя странами неминуема.

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