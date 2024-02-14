Россель проговорился о визите Путина в Свердловскую область

На этой неделе «в преддверии визита [президента РФ] Владимира Владимировича Путина в Свердловскую область» в Историко-культурный центр развития Демидовских территорий заезжали сотрудники администрации президента и охрана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии