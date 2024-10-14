Как власти и бизнес будут развивать российский экспорт: ответ нашелся на форуме «Сделано в России»

В Москве в Центре международной торговли прошел Международный экспортный форум «Сделано в России», который собрал представителей ведущих экспортных компаний, бизнесменов, в том числе из-за границы, а также представителей власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии