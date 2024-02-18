Не игнорировать: врач назвал, 3 едва заметных симптома инсульта, которые вы можете пропустить Ирэн ОрлонскаяЭксперты, изучающие расширение концепции здоровья населения в рамках BSW HWC, выявили три незаметных признака инсульта, которые могут быть пропущены незамеченными, но не должны игнорироваться.
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