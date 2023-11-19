Путин объяснил значение Пальмиры для россиян

Президент России, Владимир Путин, поделился о важной роли российских специалистов в спасении Триумфальной арки в Пальмире, Сирия, и объяснил, почему само слово «Пальмира» имеет такое значение для россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии