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Настроение ТВ

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Сколько продлится льготный период на оплату штрафов? Какое жильё выбирают россияне? Кто накручивает ценники?

Сколько продлится льготный период на оплату штрафов? Какое жильё выбирают россияне? Кто накручивает ценники?

КТО НАКРУЧИВАЕТ ЦЕННИК?Правительство решило выяснить, кто на самом деле накручивает ценники, и берёт под строгий контроль стоимость 24 базовых продуктов.

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