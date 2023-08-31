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«Ливерпуль» отдаст Филлипса в аренду «Селтику» на сезон

«Ливерпуль» отдаст Филлипса в аренду «Селтику» на сезон

Арендное соглашение, под данным Sky Sports News, будет рассчитано на сезон. В прошлом сезоне игрок провел за «Ливерпуль» лишь 5 матчей во всех турнирах.

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