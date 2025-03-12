Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

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Около 15 государств выразили готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.